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Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 2 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Февраля 2019, 13:26
Как проинформировала пресс-служба МЖД, что расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 2 марта в связи с работами по развитию инфраструктуры.
Отмечается, что в предстоящие выходные железнодорожники будут вести работы по прокладке тоннеля для будущего подземного перехода на новом строящемся остановочном пункте «Северянин», который в перспективе соединит Ярославское направление со станцией «Ростокино» Московского центрального кольца.
Также у некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, добавляется в материале.
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