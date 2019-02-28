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В Реутове отремонтировали 28 подъездов с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2019, 14:05
Как проинформировал глава городского округа Станислав Каторов, с начала 2019 года в подмосковном Реутове проведен ремонт 28 подъездов, что превышает 10 % от запланированных на год работ.
Каторов подчеркнул, что по состоянию на текущий момент с начала года в порядок приведены 28 подъездов многоквартирных домов – более одной десятой части от включенных в годовой план ремонта, в работе находятся еще 47 подъездов.
Он отметил, что в течение года, на год раньше планового срока в подмосковном Реутове будет полностью завершена пятилетняя губернаторская программа ремонта, в сферу действия которой попали подъезды всех 374 многоквартирных домов города. Всего с начала ее реализации из 1200 подъездов в домах города в порядок приведены более 1000.
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