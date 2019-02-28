28февраля 2019
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Более чем в 15 домах и детском саду Подольска отключили горячую воду из‑за ремонтных работ
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Общество — 28 Февраля 2019, 14:08
Как информируется на сайте МУП «ДЕЗ», что 28 февраля горячую воду временно отключили в 16 домах и в детском саду Подольска, воду отключили из-за ремонтных работ на теплотрассе.
Отмечается, что из-за ремонтных работ на теплотрассе сегодня не будет подаваться горячая вода на дома по адресам: Красногвардейский бульвар, дома №№7, 7А, 9, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 21Б (детский сад); улица Юбилейная, дома №№34 и 36.
Горячей воды нет с 9:00 четверга, ее не будет до окончания работ. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.
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