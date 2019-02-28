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Красногорск стал лидером по развитию малого бизнеса в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2019, 14:10
Как проинформировала замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, что подмосковный Красногорск занимает лидирующие позиции по развитию малого предпринимательства в регионе.
Отмечается, что Карисалова приняла участие во встрече с представителями малого и среднего бизнеса городского округа Красногорск 28 февраля. Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина рассказала участникам мероприятия об итогах работы администрации в 2018 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы.
На текущий момент городской округ Красногорск является лидером по развитию малого бизнеса и вкладу малого бизнеса по налогам в муниципальный бюджет.
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