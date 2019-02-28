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Единый день диспансеризации проведут в Солнечногорске 2 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2019, 14:18
Как проинформировала пресс-служба администрации района, что в Солнечногорске 2 марта пройдет единый день диспансеризации для взрослого населения, пройти обследование можно с 08:00 до 17:00.
Заместитель главы администрации района Алексей Аксютенко подчеркнул, что с 2016 года по поручению губернатора региона Андрея Воробьева для прохождения медицинского обследования добавлена дополнительная суббота, чтобы как можно больше работающего населения могло позаботиться о своем здоровье.
Основной целью диспансеризации является выявление заболеваний на ранней стадии и коррекция основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и хронических заболеваний легких.
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