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Конкурс подворий пройдет в Реутове во время масленичных гуляний
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Февраля 2019, 14:34
Как проинформировал глава городского округа Станислав Каторов, что администрация подмосковного Реутова подготовила для горожан недельную программу масленичных гуляний, которые пройдут под девизом «Солнечная масленица».
Катаров подчеркнул, что организаторы «Солнечной масленицы» в Реутове подготовили для наших жителей как традиционные гуляния, так и целый ряд сюрпризов. Например, в этом году впервые пройдут городские конкурсы «Арт-чучело» и конкурс подворий.
Он отметил, что соответствующим ведомствам и организациям города даны указания по поддержанию общественного порядка и должного санитарного состояния на улицах на протяжении всех дней празднования.
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