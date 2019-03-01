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Второй этап V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стартовал в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2019, 11:47
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что с 1 по 5 марта на 19 образовательных площадках в Подмосковье пройдет второй этап V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Забралова подчеркнула, что более 800 конкурсантов примут участие в соревнованиях в 58 компетенциях шести блоков профессий: строительной сферы, сферы информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, услуг, обслуживания гражданского транспорта.
По ее словам, в нескольких компетенциях чемпионата вместе с подмосковными участниками будут соревноваться представители Москвы, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.
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