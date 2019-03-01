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В Люберцах разыскивают пропавшего три дня назад мужчину
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Общество — 1 Марта 2019, 11:50
Как информируют на официальном сайте поискового отряда «Лиза Алерт», что в подмосковных Люберцах разыскивается 80-летний мужчина, который пропал 27 февраля.
Отмечается, что пропал 80-летний Нариман Велиев. 27 февраля около 15:00 вышел из дома и пропал.
Рост мужчины 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в серо-зеленую куртку без капюшона и меха, темно-синие штаны, синие ботинки на липучке с серой строчкой и черную вязаную шапку.
Пропавшего разыскивали свыше 30 волонтеров. В данный момент поисковый штаб пока свернули.
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