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Облачно и до 2 градусов тепла ожидается в Московском регионе в первый день весны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2019, 11:58
Как информируется на сайте «Метеоновости», что аномально низкое давление ожидается в Москве и Подмосковье в первый весенний день, погода будет облачной, температура может повыситься до плюс 2 градусов.
Отмечается, что предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области минус 3 - плюс 2 градуса.
Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метров в секунду. Местами метель. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.
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