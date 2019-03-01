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Японские компании проявили большой интерес к роуд‑шоу Московской области

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Марта 2019, 12:00

Как сообщил директор департамента исследований РОТОБО (японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами) Накаи Такафуми, что роуд-шоу Московской области в Японии вызвало большой интерес со стороны местных компаний, так как регион географически выгодно расположен, а также там развита промышленная инфраструктура.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

Ранее Хромов заявил, что всего роуд-шоу Московской области посетили около 200 представителей японского бизнеса.

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