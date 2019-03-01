01марта 2019
пятница
|
Подозреваемую в мошенничестве в отношении 80‑летней пенсионерки задержали в Коломне
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 1 Марта 2019, 12:12
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудниками полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу задержана 32-летняя уроженка Волгоградской области, которую подозревают в мошенничестве.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подчеркнула, что установлено, что злоумышленница представилась 80-летней местной жительнице сотрудником одного из коммунальных предприятий и предложила заменить в квартире пенсионерки водопроводные трубы за 35000 рублей. Получив предоплату, мошенница скрылась, так и не выполнив свои обязательства.
Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в момент совершения очередного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -2 -4 ночью -6 -8
Котировки
Партнеры