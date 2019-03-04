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Свыше 1,2 тыс школ Подмосковья провели «Уроки Цифры»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2019, 12:11
Как сказано в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Ольги Забраловой, «Уроки цифры» прошли более чем в 1,2 000 школах Подмосковья, всероссийский проект представляет собой занятия по информатике с практической тренировкой навыков программирования.
Забралова сообщила о том, что всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» реализуется по инициативе министерства просвещения РФ при поддержке крупнейших IT-компаний и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
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