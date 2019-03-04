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Во главе трети территориальных общественных самоуправлений в Подмосковье стоит молодежь
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2019, 12:17
Как рассказала РИАМО заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, председателями порядка сотни территориальных общественных самоуправлений в Подмосковье являются молодые люди, всего на территории региона насчитывается более 300 ТОСов.
Нагорная отметила, что самому молодому председателю территориального общественного самоуправления в Подмосковье всего 21 год.
Также она добавила, - «Молодежь активно принимает участие (в работе ТОСов – ред.), молодежь понимает свою ответственность за то место, в котором они проживают, однако работа по вовлечению молодежи должна быть, конечно, продолжена».
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