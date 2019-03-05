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«Вкусвилл» арендует свыше 100 тыс кв м складов на севере Подмосковья
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Общество — 5 Марта 2019, 11:48
Как сообщает во вторник газета «Ведомости», ритейлер «Вкусвилл» ведет переговоры с PNK Group об аренде 104 000 квадратных метров в логистическом комплексе «PNK парк Вешки» на севере Подмосковья.
Сделка может быть закрыта уже в марте, добавляют собеседники «Ведомостей».
Учитывая близость «PNK парк Вешки» к МКАД, стоимость аренды там может составлять 5-5,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год без учета налогов и расходов на обслуживание, сообщил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Сергей Кузичев.
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