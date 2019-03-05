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40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона утром во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2019, 11:51
Как сообщается из данных сервиса «Яндекс.Расписания», во вторник утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и подмосковном «Жуковском» задержали и отменили сорок рейсов.
По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» тринадцать рейсов задержано. В «Домодедове» 4 рейса задержано и шестнадцать отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются 5 рейсов.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются два рейса, отмен нет.
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