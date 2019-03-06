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Подмосковные дорожные службы перешли на усиленный режим работы из‑за гололеда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2019, 12:01
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, дорожный комплекс Подмосковья в среду переведен на усиленный режим работы в связи с гололедицей, по этой причине автомобилистам посоветовали соблюдать скорость.
В настоящие время, при обработке противогололедными материалами особое внимание уделяется таким участкам как спуски, подъемы, виражи, путепроводы и эстакады. Кроме того, ведутся работы на социально значимых объектах, таких как остановки общественного транспорта и тротуары.
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