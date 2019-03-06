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Более 40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2019, 12:04
По данным из данных сервиса «Яндекс.Расписания», утром в среду в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержан и отменен 41 рейс.
Так, в аэропорту «Внуково» задержано 3 рейса. В «Домодедове» 2 рейса задержано и тринадцать отменено. В «Шереметьеве» задерживаются двадцать три рейса.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
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