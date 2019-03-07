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Подмосковье стало лидером среди регионов РФ по формированию комфортной городской среды
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2019, 16:25
Как информируется на сайте ведомства, что Минстрой России составил рейтинг субъектов РФ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, лидером стала Московская область.
Отмечается, что рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых: принятие муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных образований в установленные сроки, процент освоения денежных средств федерального бюджета, наличие центра компетенций, количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году проектов по благоустройству общественных территорий.
Лидером стала Московская область, которая набрала 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла Тульская область, получившая 81 балл. Третью строчку рейтинга с 80 баллами разделили Калужская область и Красноярский край.
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