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Участок Бирюлевской линии соединит станции Большого кольца метро и МЦК
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Общество — 7 Марта 2019, 16:27
Как проинформировала пресс-службы департамента строительства Москвы, что Бирюлевская линия метрополитена соединит станции Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки и Московского центрального кольца, всего протяженность Бирюлевской ветки составит 34 километра.
Руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев подчеркнул, что участок Бирюлевской линии метро соединит станцию «ЗИЛ» МЦК и станцию «Кленовый Бульвар» БКЛ. Сейчас ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии.
Планируется, что протяженность перспективной Бирюлевской линии составит 34 километра, на линии будут размещены 14 станций метро.
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