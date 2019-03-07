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Оттепель в Московском регионе сохранится в начале новой недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2019, 16:29
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в начале новой недели в Подмосковье и Москве сохранится тепло, которое придет в регион на выходных, столбики термометров будут подниматься до плюс 5 градусов.
Отмечается, что в понедельник небольшие осадки, ночью – минус 3 – плюс 2 градуса, днем – 0 – плюс 5 градусов. Во вторник временами осадки, ночью – минус 5-0 градусов, днем – минус 2 – плюс 3 градуса.
До этого в ночь на 8 марта прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, термометры покажут минус 4–2 градуса в столице и минус 7–2 по области. Днем осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до плюс 3–5 градусов в мегаполисе и плюс 1–6 в Подмосковье. Местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
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