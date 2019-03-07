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Почти до минус 18 градусов подморозило в Подмосковье прошедшей ночью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2019, 16:31
Как информируется на сайте «Метеоновости», что ночь на 7 марта в Московском регионе оказалась морозной, в Подмосковье температура опустилась практически до минус 18 градусов.
В столице минимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила минус 12 градусов. В Тушине было минус 12,8, на Балчуге – минус 7,2 градуса.
В подмосковных Черустях температура опустилась до минус 17,8 градуса, но этот показатель не стал самым низким с начала месяца.
Теплее всего минувшей ночью было в Долгопрудном, там зафиксировали минус 10,2 градуса.
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