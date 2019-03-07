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Более 1 млн дел рассмотрели федеральные и мировые судьи Подмосковья в 2018 году

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Марта 2019, 16:32

Как проинформировал председатель Московского областного суда Алексей Харламов, что в 2018 году федеральные и мировые судьи рассмотрели более 1 миллиона дел.

7 марта в Московском областном суде проходит совещание по подведению итогов работы судов общей юрисдикции в Московской области за 2018 год. В мероприятии принимает участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Харламов подчеркнул, что в 2018 году федеральными и мировыми судьями по первой инстанции рассмотрено свыше 490 000 гражданских дел, 292 000 административных дел, 36700 уголовных дел и 323 тысячи дел об административных правонарушениях.


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