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Мокрый снег не мешает штатной работе аэропортов в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2019, 11:18
Как рассказали РИАМО в понедельник представители воздушных гаваней, аэропорты Московского авиаузла работают штатно в условиях выпадения мокрого снега.
«Аэропорт работает в штатном режиме», - сообщил представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».
Аэропорт «Домодедово» также принимает и отправляет рейсы по расписанию.
«Видимость в районе аэродрома «Домодедово» - более 2,5 тысяч метров. В связи с погодными условиями отмен и задержек нет», - рассказал представитель пресс-службы аэропорта.
«Внуково» и «Жуковский» также работают в обычном режиме, уточнили в справочных этих воздушных гаваней.
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