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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Клину
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2019, 11:19
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ.
По ее словам, в дальнейшем оперативники установили, что правонарушитель для систематического и серийного производства наркотика оборудовал в арендованном гаражном боксе нарколабораторию.
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