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В «Зарядье» проведут лекцию о профилактике и лечении боли в спине
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Общество — 11 Марта 2019, 11:20
Как сказано на официальном сайте мэра столицы, лекция на тему «Боль в спине: причины, профилактика и лечение» пройдет в московском парке «Зарядье» 14 марта, вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации.
Встреча начнется в 19:00. Вход на мероприятие бесплатный, однако по предварительной регистрации.
Слушатели смогут задать врачу вопросы, а также узнать о причинах болезней спины, тревожных симптомах, хирургических и нехирургических методах лечения, полезных упражнениях и о многом другом.
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