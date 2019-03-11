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В школах Подмосковья с начала 2019 года проверили свыше 113 тыс экоуроков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2019, 16:27
Как сказано в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой, более 113 000 экологических уроков по раздельному сбору отходов провели в школах Подмосковья с начала текущего года, всего в них приняли участие порядка 720 тысяч учеников.
По ее словам, мероприятия проходят в различных формах, например, в виде классных часов, тематических уроков, родительских собраний и семинаров.
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