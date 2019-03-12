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Представителей губернатора назначили в состав комиссии по экспертизе законов Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Марта 2019, 20:02
В Подмосковье утвердили представителей губернатора региона, которые вошли в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы законов Московской области, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.
В качестве представителей губернатора в комиссию также вошли министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, начальник Правового управления губернатора региона Евгений Русских, начальник Главного контрольного управления Подмосковья Ирина Румянцева.
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