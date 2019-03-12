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Девочка, найденная одна в квартире в Раменском, чувствует себя хорошо
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Марта 2019, 20:03
Как рассказал РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, врачи оценивают состояние девочки из подмосковного Раменского, которую полиция обнаружила в квартире без взрослых, как хорошее.
Во вторник, 12 марта, в квартире в Раменском полицейские обнаружили пятилетнюю девочку. Со слов соседей, плачущий ребенок находился один дома с вечера 11 марта. Установлено, что девочка проживает вместе с матерью, в настоящие время ее ищут. Правоохранительные органы проводят проверку.
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