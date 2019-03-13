13марта 2019
среда
|
Дороги к церквям и кладбищам Подмосковья проверят перед Пасхой
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Марта 2019, 13:01
Как рассказал журналистам в среду руководитель регионального ведомства Сергей Бизяев, за три недели до Пасхи инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверят дороги к храмам и кладбищам Московской области.
Он также сообщил, что также планируется проверить подъездные пути к кладбищам и прилегающую территорию к ним.
Бизяев уточнил, - «Одним из предметов нашего надзора является ограждение кладбищ, чтоб рядом была контейнерная площадка для вывоза мусора, освещение, подъездные пути».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода -2 -4
вечером -7 -9 ночью -10 -12
Котировки
Партнеры