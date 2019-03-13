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Названы муниципалитеты Подмосковья, где есть вероятность подтоплений
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2019, 13:02
Как рассказал журналистам в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев, в Подмосковье самая большая вероятность подтоплений в Красногорске, Балашихе и Одинцове.
Бизяев сообщил, - «У нас очень западает Красногорск, особенно Павшинская пойма, есть там проблема, по Балашихе есть вопросы, Одинцово и ряд других территорий».
Он также рассказал, что с первым потеплением поступило порядка 27 обращений по подтоплениям.
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