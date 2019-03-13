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В Домодедове задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2019, 13:05
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции на территории подмосковного Домодедова, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей с поличным в момент передачи очередного поддельного документа клиенту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
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