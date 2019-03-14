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В отношении застройщика столичного ЖК «Троицкая Ривьера» могут возбудить дело
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Общество — 14 Марта 2019, 18:12
Как сказано в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста, следственные органы имеют достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении девелопера жилого комплекса «Троицкая Ривьера», который расположен в Троицке на улице Заречная .
Об этом рассказал заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров по итогам заседания межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков в прокуратуре города Троицка.
Кроме того, никакие работы по устранению замечаний Мосгосстройнадзора в части строительной готовности и ввода объекта в эксплуатацию не ведутся. Администрация Троицка направила обращение в прокуратуру по факту бездействия девелопера.
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