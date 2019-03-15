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Четыре стеклянных моста через пути МЦК откроются до конца 2019 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2019, 11:56
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, до конца 2019 года в Москве откроются четыре стеклянных моста через пути Московского центрального кольца (МЦК).
2 надземных пешеходных перехода возводятся в Северном административном округе, первый протянется от створа Старокоптевского переулка в сторону Михайловской улицы, соединив 2 крупных района — Головинский и Коптево, длина конструкции составит 185 метров.
Второй мост откроется в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560, протяженностью 190 метров. Он свяжет поселок художников в районе Сокол с жилыми микрорайонами соседнего Щукина и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща».
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