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Турникеты начали работать на ж/д станции «Сходня» в Химках
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Общество — 15 Марта 2019, 11:59
По данным на сайте «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», турникетные линии начали работать на железнодорожной станции «Сходня» в городском округе Химки.
В пригородных кассах на станции «Сходня» началась предварительная продажа абонементов на определенное количество поездок. Для пассажиров доступны проездные билеты на 10, 20, 60 и 90 поездок на обычных электричках или скоростных «Ласточках». Пользоваться новыми абонементами можно уже с пятницы.
Начальник отела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина сообщила о том, что также новые абонементы доступны для поездок на обычных электричках между «Сходней» и всеми станциями с турникетами участка Москва – Тверь.
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