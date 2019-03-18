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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2019, 11:52
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» утром 18 марта были задержаны и отмены 43 рейса.
Отмечается, что в международном аэропорту «Домодедово» 11 рейсов задержали, 6 отменили. В аэропорту «Шереметьево» семь рейсов задерживаются. Во «Внукове» 13 рейсов задержали и четыре отменили.
Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен один рейс, еще один задержан.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани.
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