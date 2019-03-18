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Неустойчивая и теплая погода установится в Московском регионе на текущей неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2019, 11:55
Как проинформировала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, что в Подмосковье и Москве на текущей неделе атмосферные фронты обеспечат неустойчивую и переменчивую погоду, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Волосюк подчеркнула, что в целом температурный режим обещает быть несколько выше средних многолетних значений. Но это не значит, что нужно рассчитывать на такой быстрый приход теплой погоды.
В понедельник Московский регион находится на границе скандинавского циклона и северного антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. В течение дня сквозь облака будет пробиваться солнце, и потеплеет до плюс 4 – плюс 6 градусов.
Во вторник подойдут северо-западные фронты циклона, в связи с этим будут осадки в виде дождя, а местами пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью прогреется до 2 градусов, в дневные часы - до плюс 3 – плюс 5 градусов.
В среду северные фронты покинут Московский регион, погода улучшится, начнет выглядывать солнце, дожди прекратятся.
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