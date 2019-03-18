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Электронную очередь введут почти в 100 почтовых отделениях в Подмосковье в 2019 году
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Общество — 18 Марта 2019, 11:59
Как рассказала в интервью РИАМО руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Московской области Надежда Бабичева, что систему электронной очереди введут еще в 94 отделениях почтовой связи на территории Подмосковья в текущем году.
Бабичева отметила, что на данный момент 37 отделений оснащено электронной очередью, еще 94 начнут работать в системе электронной очереди в текущем году. Среднее время ожидания в отделениях почтовой связи Подмосковья, где уже есть система, сократилось до пяти минут, а среднее время обслуживания клиента составляет три минуты.
Она добавила, что для выдачи почтовых отправлений в отделениях работают администраторы клиентского зала.
Сейчас на территории Московской области насчитывается 1055 отделений почтовой связи, из них 571 городское и 484 сельских.
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