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Все жалобы жителей Подмосковья будут обслуживать в Центре управления регионом через 6 мес
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2019, 13:11
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что в течение 6 месяцев весь объем поступающих от жителей Подмосковья жалоб и предложений начнут обслуживать через Центр управления регионом.
Глава Подмосковья совместно с заместителем председателя правительства Российской Федерации Максимом Акимовым 19 марта проверили работу уникального Центра управления регионом, созданного в соответствии с указом президента России. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме собирают и анализируют данные всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.
Как отметил Воробьев, что на данный момент здесь обслуживается 50% поступающих жалоб и предложений, следующие 50% будут обслуживать в течение шести месяцев.
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