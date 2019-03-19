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Свыше 130 человек задержали в Подмосковье после спецоперации МВД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Марта 2019, 13:13
Как проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, что свыше 130 человек были задержаны в Подмосковье в рамках полицейской операции «Розыск», которая проходила с 13 по 14 марта.
Отмечается, что в результате операции полицейские установили и задержали 131 злоумышленника, из которых 30 разыскивались правоохранительными органами зарубежных стран.
Среди задержанных – правонарушители, объявленные в розыск по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконные хранение и сбыт наркотиков.
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