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В Подольске задержали 56‑летнего рецидивиста, подозреваемого в серии грабежей
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Общество — 20 Марта 2019, 11:39
Как рассказал пресс-секретарь УМВД России по городскому округу Подольск, что сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец задержали 56-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в серии грабежей, полиция разыскивает свидетелей и пострадавших.
Отмечается, что в дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявления от местной жительницы о том, что неизвестный, ударив ее, украл сумку с деньгами. Материальный ущерб составил 1000 рублей.
Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого 56-летнего местного жителя.
Задержанного заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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