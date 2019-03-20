20марта 2019
среда
|
Житель Люберец ударил собутыльника ножом во время ссоры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Марта 2019, 11:43
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в одном из домов на улице Попова подмосковных Люберец мужчина ударил ножом своего собутыльника во время ссоры, пострадавшего госпитализировали.
Инцидент случился 18 марта в доме №44 на улице Попова. Из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в Люберецкую районную больницу №2 был госпитализирован ранее судимый мужчина 1961 года рождения.
Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1979 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры