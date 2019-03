Абрамцевский дуб занял второе место по итогам конкурса «Европейское дерево года – 2019»

Как информируется на официальном сайте конкурса Tree of the year, что подмосковный дуб занял второе место в голосовании на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2019».Голосование за звание лучшего европейского дерева стартовало 1 февраля и длилось до конца феврали. Победителя назвали 19 марта в Европарламенте в Брюсселе.Как следует из данных сайта, первое место было присуждено миндальному дереву, расположенному на снежной горе в Венгрии (45132 голоса). Серебро завоевал Абрамцевский дуб (39538 голосов), на третьем месте – яркий дуб падуб от Монте Барбейру из Португалии (32630 голосов).В 2018 году Россия впервые заняла на конкурсе третье место. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

