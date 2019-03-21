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Зима вернется в Московский регион 22 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2019, 11:10
Как информируется на сайте «Метеовести», что жителей Подмосковья и Москвы предупредили об обильном мокром снеге, гололеде и сильных порывах ветра в регионе 22 марта.
Отмечается, что 22 марта ныряющий североатлантический циклон принесет в Московский регион обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега - выпадет до 8-9 миллиметров или 25% от месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода (до 5-6 миллиметров), гололедные явления.
Ожидается сильный северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду, порывы усилятся до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах ухудшится.
Вероятны сбои в функционировании наземного и авиатранспорта, обрывы линий электропередачи, массовые ДТП.
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