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Теплая и ветреная погода ожидается в Московском регионе на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2019, 11:12
Как проинформировал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, что на выходных в Подмосковье и Москве сохранится температура выше нормы, при этом ожидаются незначительные осадки в виде снега, местами переходящие в дождь.
Цыганков подчеркнул, что сохранится высокая температура. В пятницу ожидается прохождение фронта. Завтра днем плюсовая погода от плюс 3 до плюс 5. В ночь на субботу будет 0 – плюс 2, днем также от плюс 3 до плюс 5, в ночь на воскресенье плюс 2-3, днем может вырасти до плюс 7 градусов.
Он добавил, что на выходных ожидается порывистый ветер 12-13 метров в секунду. Сама погода будет с прояснениями, будет выглядывать солнце. Все три дня будут небольшие осадки в виде снега, местами переходящие в дождь.
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