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Теплая погода приблизит набухание почек на деревьях в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Марта 2019, 11:18
Как рассказал главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк, что из-за теплой весенней погоды набухание почек и цветение деревьев в Москве и Подмосковье начнутся в 2019 году раньше обычного.
Он подчеркнул, что в текущем году весна наступила раньше обычных сроков. Скоро, уже в апреле, начнут набухать и распускаться почки на деревьях.
Он отметил, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» уже расцвели подснежники, которые считаются символом весны.
Ранее синоптики сообщили, что апрель в Московском регионе будет чуть теплее обычного. Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет плюс 5,8 градуса.
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