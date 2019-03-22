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Автобусы «Мострансавто» работают штатно в снег
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2019, 11:17
Как проинформировал представитель пресс-службы предприятия, что снегопад не мешает штатной работе автобусов «Мострансавто», перевозчик принял необходимые меры по обеспечению безопасности движения.
Отмечаются, что автобусы «Мострансавто» функционируют в штатном режиме. В «Мострансавто» приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала.
Техническая служба усилила контроль за техсостоянием подвижного состава и исправностью отопительного оборудования. Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.
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