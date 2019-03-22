22марта 2019
пятница
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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Марта 2019, 11:20
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на утро 22 марта в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменены и задержаны 25 рейсов.
Отмечаются, что в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, в «Шереметьеве» - 21 рейс. В «Домодедове» один рейс задержан и один отменен.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
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