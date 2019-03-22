22марта 2019
пятница
|
Более 700 подмосковных школьников досрочно напишут ЕГЭ по русскому языку в пятницу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Марта 2019, 11:26
Как проинформировала пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, что в Московской области 22 марта будет проходить досрочный единый государственный экзамен по русскому языку, который напишут 700 человек.
Она отметила, что 22 марта, в Подмосковье досрочно пройдет единый госэкзамен по русскому языку. В испытании примут участие более 700 ребят, будет задействовано пять пунктов проведения экзамена.
Она подчеркнула, что досрочная сдача ЕГЭ началась в регионе 20 марта, в этот день желающие сдали географию и литературу.
Досрочный период сдачи продлится до 10 апреля, включая резервные дни. В нем планируется участие порядка 1500 человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером -1 +1 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры