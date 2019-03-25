25марта 2019
понедельник
|
Подозреваемого в распространении более 7 кг наркотиков задержали в Солнечногорске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Марта 2019, 11:01
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в незаконном распространении более 7 килограммов психотропных веществ.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе возле поселка Лунево задержали 30-летнего жителя Дмитровского городского округа, которого подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ.
Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова, что в ходе личного досмотра у злоумышленника полицейскими были обнаружены и изъяты электронные весы и два мобильных телефона. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили и изъяли закладку, сделанную подозреваемым в момент задержания, в которой находились восемь пакетов с кристаллическим веществом и три пакета с таблетками.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +3 +5
вечером 0 -2 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры