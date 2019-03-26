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25 марта стало самым теплым днем с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2019, 10:49
Как информируется на сайте «Метеовести», что 25 марта температура в Москве поднялась до плюс 7,3 градуса, в связи с этим вчерашний день стал самым теплым с начала 2019 года.
Отмечается, что весна в Московском регионе продолжает набирать обороты.
25 марта яркие лучи весеннего солнца смогли хорошо прогреть воздушные массы, обновив текущий максимум 2019 года. Теперь он составляет плюс 7,3 градуса, что на 0,1 градуса превышает достижение, установленное 18 марта.
26 марта в Москве и Подмосковье возможны небольшие осадки, воздух прогреется до плюс 6 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.
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